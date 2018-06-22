这还是啤酒吗？加拿大啤酒概念或将彻底改变

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根据CBC的报道，加拿大联邦政府正打算更新啤酒酿造法规，尤其是在酿造啤酒的原材料、成份，以及啤酒标签上会有重大改变。

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联邦政府酝酿将扩展啤酒酿造成分，比如可以添加水果甚至蔬菜作为原料等。而在瓶装以及罐装啤酒标签要求更为严格，酿造者需表明其中的每一种成分。

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而加拿大人熟悉的啤酒概念将改变。

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加拿大目前使用的啤酒酿造规定还是在30年前制定的。有专家表示，这些年，市场上存在的啤酒，无论是成分还是酿造方式，早就超越了法规的规定。

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同时，啤酒市场也在不断扩大。1990年至2017年间，加拿大啤酒厂数量从62家跃升至750多家，而啤酒品牌从约400家上升至7000多家。

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加拿大啤酒协会主席Luke Harford表示，当然，我们也不是包括所有目前市场上自称是啤酒的产品，不过，确实为啤酒酿造提供一些新标准以供参考。

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而啤酒酿造技术专家Dirk Bendiak则说，标准更新可以让啤酒酿造更加富有创意，适应不同人群。比如在原料上可以使用薰衣草、香菜等等。

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于此同时，政府对于啤酒商标标准会更严格。

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依据加拿大统计局的数字，从2016年4月至2017年3月，加拿大人在啤酒上的花费达到了91亿加元。

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