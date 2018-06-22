周末网络广播（2018年6月22日 – 24日）

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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下面是我们这一周的精选报道：

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本期二（6月20日），加拿大参议院就联邦政府大麻合法化的C-45法案修正案投票表决，结果以52票同意、29票反对、两票弃权获得通过。

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加拿大是7国集团中第一个大麻合法化的国家。而有意思的是，法案通过的过程中，参议院提出了多达46项修改意见。

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2. 如果中美经济衰退，所有人都会受影响：加拿大经济学家谈中美贸易战（吴薇)

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麦吉尔大学经济系退休教授、《金融邮报》撰稿人威廉姆. 沃森：如果中美真的开始互征关税，短期内会增加加拿大产品对中国市场的吸引力。

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但是长期来看，包括加拿大在内的世界各国经济都会受连累。

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星期二（6月20日），美国总统特朗普威胁要对两千亿美元的中国商品征收10%关税，中国立刻表示将采取反制措施。

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消息一出，全球股市应声下跌。上个星期，两国已经宣布将向500亿美元的对方产品征收25%的关税，其中340亿的征税清单7月6日就要生效。

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3. 魁北克省开始提出针对美国关税措施，总理呼吁省民少买美国产品 (亚明）

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魁北克省总理菲利普·库亚尔（Philippe Couillard）星期三宣布了一系列措施。库亚尔已定于在下个星期与美国官员会面。

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他在赴美之前宣布的这些措施显然是要表明魁北克对特朗普关税政策的态度。

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库亚尔宣布的一系列措施中包括要求公共服务部门在采购时要尽量考虑本地产品，也包括提醒魁北克省民在购买美国产品之前先看看有没有本地或其他产地的替代品。

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4. 用空气赚钱：加拿大公司拟从空气中抽取二氧化碳制成燃料 （吴薇）

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如何减少温室气体排放量是世界各国面临的挑战。不止一家公司在开发把已排放到空气当中的二氧化碳气体抽取出来的技术。

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而BC省的一家公司则更进一步，计划把从空气中抽取出来的二氧化碳制成燃料，供大型交通工具使用。

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把二氧化碳从空气中抽离出来，在实验室里并不难做到。但是要在露天野外大规模进行，成本是关键之一。

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这家名叫“碳工程”的BC省公司的项目如果成功，将有助于大大降低成本。该公司创始人之一大卫.吉斯（David Keith）同时也在哈佛任教。

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5. 谷歌推出专门播客-Podcast 应用 – Google Podcasts – 为什么现在？而不是10年前？（沈二）

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从一开始，苹果就独占了播客-Podcast，播客-Podcast是苹果最早“发明”的，也成为苹果的一个特色。现在就连谷歌的最新播客应用也叫Google Podcasts，只不过平台从苹果IOS换到了谷歌安卓。 但问题是，谷歌为什么是现在对Podcasts突然感到极大的兴趣？是因为播客-Podcast重新风靡流行？还是谷歌力推谷歌助手和智能音箱，因而需要在音频内容上加把力？ 感谢收听这一期的加广“周末网络广播”，下个星期再会。 收听 一周图片报道

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