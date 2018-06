特鲁多与14个原住民社区宣布：共同管理BC省北部海域生态环境

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这14个 不列颠哥伦比亚省(BC省)北部的原住民部落沿着BC省北部海岸分布。

星期四是加拿大全国原住民日。特鲁多特别选择这个日子在鲁珀特王子港举行新闻发布会。

这项协议属于政府15亿美元的“海洋保护计划”中的一部分,并被认为是与原住民社区和解迈出的一步。

特鲁多表示:“这对加拿大的和解和环境来说是非常重要的一天。”

而Heiltsuk部落首领玛丽莲·斯莱特(Marilyn Slett)说:“海洋保护必须由原住民主导。”

她的部落受到了 Nathan E. Stewart 石油泄漏的影响。斯莱特表示,那些与海洋开发相关的人应该受到指控,因为他们是海洋的威胁。”

特鲁多将在星期五宣布对海洋哺乳动物的保护。

Heiltsuk Chief Marilyn Slett says the agreement is an encouraging and positive step forward #NationalIndigenousDay pic.twitter.com/MpEgYjChup

— Renée Filippone (@rfilippone) 21 June 2018