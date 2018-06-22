温哥华92岁老奶奶实现完美人生的最大心愿，拿到高中毕业证书

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加拿大的中学很快都要放暑假了，高中生们都在忙着为毕业典礼做准备。

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温哥华今年有一名特别的高中毕业生与其他毕业生站在一起，特别不同， 因为她是一位92岁的老奶奶。

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这位老奶奶名叫琼·迪班克（Joan Deebank），家住纳奈莫岛上。在人们的眼里，她有着一个完美的人生。她在第二次世界大战开始后的1939年参军入伍，在炊事班工作。战后移民加拿大，养育了五个孩子， 90高龄仍然身体健康。但她自己说，因为当年没能完成高中学业一直令她觉得遗憾。

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她的女儿索尼娅证实，老人家是认真的，提起此生未能拿到高中毕业证书时， 还会掉眼泪。迪班克告诉记者，因为没能接受高中教育，做更好的工作，她这一生都有些不开心。

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两年前，她向当地一所教学方式灵活的公立中学（Island ConnectEd）寻求帮助。该校将课堂教学和函授糅合在一起，让学生可以在家学习。

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迪班克非常享受学习的过程， 她说：“我觉得学习一点都不难”。

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经过两年的学习，迪班克完成了所有课程， 这个星期参加了毕业典礼，领到了高中毕业证书，从而成为不列颠·哥伦比亚省有史以来最年长的高中毕业生。

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迪班克的女儿参加了她的毕业典礼，帮她穿上毕业服，戴上毕业帽，并对记者说：“这不仅仅是受教育机会问题，它让我母亲的内心得到改变，找到了自己是谁那种感觉”。

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