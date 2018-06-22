欧盟开始对美国商品征收报复性关税

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欧盟从星期五（6月22日）起对34亿美元的美国商品征收高额关税，以报复美国对欧洲钢铝材征收的高额关税。第一批被征税的美国商品包括波旁威士忌，花生酱，橘汁，牛仔裤和摩托车。

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特朗普通过推特威胁说，如果欧盟不取消这些关税，美国将向“所有他们的汽车”征收20%的关税。但是欧盟委员会的一位发言人表示，欧盟的回击是适当的，克制的，和美国关税相称的，同时也是合乎欧盟和世贸组织规则的。

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美国自6月1日起向欧盟国家、加拿大和墨西哥生产的钢材和铝材分别征收25%和10%的关税，对中国产品的关税将在两周后实施。加拿大对美国产品的反击性关税将从7月1日开始实施。中国政府也已宣布相应报复性关税。

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(RCI with AP, CBC)

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