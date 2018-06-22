大温接连发生两起：冒充加拿大国税局的骗子竟然假扮警察上门抓人

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温哥华警方提醒公众提高警惕，因为现在冒充加拿大国税局诈骗的手法又发展出了新高度，骗子竟然扮成警察上门拷走受害人。

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星期三（6月20日）下午4点，一位58岁的女士接到一个电话，对方自称是国税局官员。他通知这位女士，她欠了6000加元的税金，对她的逮捕令已经签发。随后她被转到一个“加拿大皇家骑警”的电话。这位女士在威逼之下给出了自己的住址等个人信息。

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接下来两个全套警察打扮的男子上门，给她戴上了手铐，把她塞进一辆老式黑色轿车的后座。她被迫从银行里取出6000加元，然后被带到素里市，在一个比特币机里存入这笔钱。两人得逞后立刻离开，把她留在那里。

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温哥华警官杜塞特（Jason Doucette）说，这种控制他人的行为可被视为绑架。他建议公众在听到打电话的人自称来自国税局时立刻挂断电话。

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同类骗局一天后在素里市再次发生。这一次行骗的是一男一女。被他们的逮捕威胁吓坏了的受害人乖乖按他们的要求买了18000加元的比特币寄给他们。

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警方说，真正的国税局官员不会恐吓你，更不会以逮捕相威胁。他们也不收信用卡付款。

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（RCI with CP， CBC）

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