特鲁多收礼未及时申报，被加拿大议会道德规范专员罚款百元

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加拿大总理特鲁多被议会道德规范专员罚款100加元，因为他在收下了一份价值超过200加元的礼物后，没有按照有关规定在30天内向专员办公室申报。他的媒体秘书承认确有此事。

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这不是特鲁多第一次被道德规范专员打手心。2016年特鲁多一家去私人岛屿度假，前任专员玛丽.道森（Mary Dawson）在经过将近一年的调查后，认定特鲁多违反了加拿大利益冲突法。

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这次给他惹麻烦的是两副墨镜，其售价在300到500加元左右，是去年6月份爱德华王子岛省长麦克劳克伦（Wade MacLauchlan）代当地公司送给他的。特鲁多在当年11月去越南出席APEC峰会时戴着其中一副。

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当他在胡志明市国际机场走下飞机时的照片登出时，爱岛小镇根西湾的塞吉夫妇（Chris & Sydney Seggie）非常兴奋，因为他们认出了自己公司生产的墨镜。实际上，特鲁多7月份访问爱尔兰时也戴着这副墨镜，似乎很喜欢它。

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麦克劳克伦去年去爱岛东部巡访当地企业时，希德妮.塞吉说起想把自己公司生产的墨镜送给特鲁多夫妇。当特鲁多去爱岛的日程定下后，麦克劳克伦想起此事，遂让塞吉把墨镜送去。他转交墨镜后，还在自己脸书上提了一下，并放了一张他和特鲁多一人戴着一副墨镜的照片。

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塞吉说，送人穿戴之物，人家是不是会真的穿戴它可不一定。因此看见特鲁多两次出访都戴着那副墨镜，让公司上下都很兴奋。

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省长麦克劳克伦当然也看见了。他当时开玩笑说，这可是让小小爱岛在世界地图上露脸的事，而且同时也把APEC峰会的“时尚指数”提高了。

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现在特鲁多因没有在30天内填写礼物申报表格而被罚款，也许会让爱德华王子岛和塞吉公司的知名度更上一层楼。

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违反利益冲突法的民选官员可被处以最高500加元的罚款。农业部长麦考利（Lawrence MacAulay）也曾因没有在规定期限内申报所收到的礼物被罚款200加元。

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（RCI with CBC News，Sara Fraser）

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