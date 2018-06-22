华人女作者新书获不列颠·哥伦比亚省历史书籍奖

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加拿大的不列颠·哥伦比亚省历史并不长，是十九世纪中期发现金矿之后才慢慢发展起来的。该省有一个关注本省历史研究的民间团体，它不仅出版一本历史杂志季刊，还以年度评奖的方式鼓励省民探索和分享当地历史。而今年的历史书籍奖得主是一位华人女士。

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这位华人女士名叫叶黄丽萍（译音），现在家住卡尔加里。但他丈夫则是来自不列颠·哥伦比亚省东北部靠近乔治王子市南面的克内尔（Quesnel）镇。她写的书名为《从华力到周金》（From Wah Lee to Chew Keen），讲述了他丈夫家庭上两辈人移民加拿大的故事。

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虽然已经出了书，可她自称只是一个讲故事的人，称不上作家，也从来没想过会动手写一本书。她说：“是因为我觉得我公公一家的故事很有趣，他们是150多年前来到加拿大的”。

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黄女士在中国大陆出生，1983年移居加拿大。她的丈夫家是早年来加拿大的华人。当她慢慢了解到丈夫母亲的家族史时，她觉得很有故事，就产生了把它写下来的想法。为此，她五年来多次回中国，探究叶家在两个大陆之间的联系，最终写成了一本以家谱为主线的书。而现在这本书则获得了省历史联合会的年度历史书籍荣誉奖。

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因此黄女士说，她能出书应算是一种意外。“英语是我的第二语言。虽然我喜欢写作，但对我来说，写英语书却有点力所不及。所以最开始时，我只是想，我懂英语，又讲广东话，应该用我的双语优势把这个家庭的家谱写出来”。

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黄女士对丈夫家的故事感兴趣的另一个原因是他们为什么改变了姓氏。一切开始于一个在加拿大人之间互相问的最经常的问题-“你来自哪里”。当她到先生家时，见到了她的婆婆，一个年近百岁的老人。不过她问的是“您父亲来自哪里”。结果，老太太拿出一张中文地图，指给她看。后来她就是循着这张地图，找到了婆婆父亲来加拿大之前所生活的村子。那是中国南方的一个乡村。她后来又去了好几趟。

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这样才慢慢弄清，原来她婆婆的父亲在150年前本来姓周，后来是因随家族其它人来到加拿大淘金才改名叫华力。他在1849年旧金山淘金热时来到北美，之后又在加拿大西部的卡里布发现金矿后，来到卡里布附近的克内尔。淘金潮退去之后，华力在当地开了一家商店，名为Wah Lee＆Co.，工作非常努力，不仅要担负起在加拿大一家人的生活，还要给仍在中国的家人很多帮助。

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黄女士说： “我发现了很多故事，包括他改名换姓。其中有很多连这个家庭的后代都不知道。而她丈夫在中国的亲属也不知道他在加拿大的创业艰辛”。

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黄女士为了写这本书查阅了很多历史资料，很多在中国并没有文献记载。 相反在她所居住的克内尔地区图书档案馆查到了很多历史资料。档案馆的经理伊丽莎白·亨特看到她的认真劲， 就鼓励她，并推荐她参加历史联合会的作品评选。

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亨特女士则认为，黄女士的家族故事是19世纪中国移民来到北美的创业历史的真实写照。她说: “很显然，这样的故事对我们的社区来说非常有意义。因为这个家庭很早就来到了这里，而且经营他们的生意一直到现在，已经有几代人了”。

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黄女士在接受加拿大广播公司主持人卡罗琳娜·德瑞克（Carolina de Ryk）的采访时说：“我觉得家族史很重要，它使我们知道来自哪里，也应该为祖先的努力而感到骄傲。正因为老一代经历过那么多艰辛，才有了我们今天所拥有的一切”。

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