安省幼童练冰球视频爆红网络

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最近被上传到网上的一段视频让安大略省萨德伯雷市的3岁男童艾利.格雷弗林（Eli Graveline）一夜成名。这段视频来自他家的婴儿监视器，拍摄于去年1月。

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他母亲朱莉娅娜说，那天晚上艾利非要带着他的冰球杆和球上床。过了一会儿，她查看监视器，发现他不但没有睡着，而且站在小床上，正手握球杆认真练习呢。那时他不过2岁。

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朱莉娅娜说，谁也不知道这孩子对冰球的迷恋来自何处，因为她和丈夫都不是冰球迷，也并不希望儿子打冰球。不过现在夫妇俩已经“投降”了。他们给艾利报了滑冰课，并答应等他大一些就让他参加冰球队。

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法国足球明星齐达内的姐姐曾说，她弟弟从会走路起就是见到圆状物就要踢。现在许多人已经预言，十五年后，小艾利将成为北美冰球联盟NHL的一颗新星，到那时这段视频还会被人翻出来。

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（RCI with CBC News）

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