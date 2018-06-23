谷歌推出专门播客-Podcast 应用 – Google Podcasts

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– 问题是，为什么现在？而不是10年前？

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2018年2月19日，周二，Google正式推出了针对Android的独立播客应用- Google Podcasts。截至目前，它可以在所有Google Play商店中下载。

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事实上，从一开始，苹果就独占了播客-Podcast。播客-Podcast是苹果最早“发明”，也成为苹果平台的一个特色。现在就连谷歌的最新播客应用也叫Google Podcasts，只不过平台从苹果IOS换到了谷歌安卓。

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比如你的收听习惯和你订阅的播客将帮助你更好定制内容。 谷歌podcasts

但是播客长期以来一直是苹果公司的一个老大难问题，苹果历来被视为某种公正的管家婆。播客这个领域的发展和蓬勃发展很大程度上归功于苹果，包含在iTunes中作为独立应用；默认与iOS绑定。但是长久以来苹果与其帮助培育的播客-podcasts生态系统之间的关系存在一个复杂的依存关系。



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谷歌为什么是现在对Podcasts突然感兴趣？

安卓平台的播客-podcasts一直有很多应用 – Stitcher, Overcast, Pocket Casts -不胜枚举。无论出于何种原因，谷歌似乎都愿意让竞争对手拥有这一类别。

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2009年夏季，谷歌曾经推出了另一款独立播客应用程序Google Listen，这是一款播客的实验性产品。谷歌Listen于2012年最终关闭，因为该搜索巨头觉得有其他更好的播客应用程序。

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Podcasts的大部分价值都基于“用户意图驱动” – 也就是说，听播客其实不方便。所以那些经常听播客的人必须是真的爱这种东西。 Google的新AI辅助功能旨在减少这种收听难度。

2015年底，Google向Google Play音乐添加了播客，这是为了将媒体类别纳入公司通过收购Songza而获得的Concierge系统，但它并没有最终推动Android播客。

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Google Podcasts有何不同？

一旦您开始订阅节目，根据谷歌的说法，“比如你的收听习惯和你订阅的播客将帮助你更好定制内容。”这意味着，理论上说，你收听和订阅的节目越多，其他人使用它的节目越多，谷歌Podcasts表现越好。

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谷歌Podcasts应用的特点有：

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 大大减少搜索结果与实际移动听力体验之间的差距，使搜索成为真正的方便入口。

人工智能辅助的功能，如快速转录。

跨多种语言的自动视觉字幕以及内容索引，这将推动听众更多地控制听觉体验的判断和导航（也可能会让一些语音到文字转录公司停业）。

更跨设备同步，允许用户在智能手机或智能音箱之间轻松切换。

另有一个有趣动能。当播客正在播放时，您可以向上滑动以放大。有一个时间控制器，10秒快退和30秒快进。是的，这里有一个速度特点，对于所有你们听着播客2倍的怪人们来说。谷歌在这方面提供了很多定制，有15种不同的时间增量，在0.5到2.0之间。



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Podcasts流行和人工智能语音发展

谷歌对于播客的兴趣盎然除了是因为播客-Podcast重新风靡流行（目前至少有500,000多个活跃的播客），还有就是因为谷歌的下一个5年生态之一是谷歌助手和智能音箱。声音是谷歌助手和智能音箱的重要入口，因而谷歌需要在音频内容上加把力。实际上，音频作为一个现实入口的可能性得益于人工智能的发展。

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除了这个应用程序，Google还宣布它正在“与播客行业合作开展一个项目，以增加播客内容的多样性并消除播客的障碍。”这似乎让人想起Spotify最近针对女性播客的训练营。更多信息将在今年夏天晚些时候发布

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