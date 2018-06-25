加拿大军人进入马里参加危险维和行动

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加拿大军队派驻非洲国家马里的维和部队先遣队已经进入马里，这是加拿大近二十年来首次派军队参加新的海外维持和平行动。

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危险

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加拿大派进马里的主要是占地救护和运输直升机编队，共有两架Chinook 运输直升机和四架Griffon武装直升机，有250名机组、地勤和执行保卫任务的军人。

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加拿大这次参加的联合国在马里维持和平行动属于联合国维和项目中最危险项目中的一个。自从2013年联合国开始在马里维持和平行动以来，已经有170名维和部队军人丧生、三百多人受伤。现在有包括加拿大在内的57个国家的1万3千名军人参加联合国在马里的维持和平行动。

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加拿大广播公司英语电视台主持人之一的Adrienne Arsenault 在马里实地报道说，在过去两个月中，马里各个武装派别已经制造了44起针对平民、马里政府军、甚至维和部队军人的袭击行动。

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乱

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联合国马里维和部队副司令、塞内加尔少将Amadou Kane在回答加拿大广播公司记者问题时直截了当的承认，马里反政府武装只要发现机会就会毫不犹豫的袭击联合国维持和平部队，他们要用一切手段不让马里实现和平。

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德国军队一位参加过阿富汗维和行动和马里维和行动的资深军人告诉德国记者说，在阿富汗你知道塔利班是敌人，但在马里有许多武装派别，一会儿是这个袭击你、一会儿是那个袭击你，最后你都不知道到底谁是敌人，所以马里是更加危险的地方。

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联合国马里维和部队副司令、塞内加尔少将Amadou Kane赞赏加拿大加入联合国马里维持和平部队，说联合国马里维持和平部队迫切需要更多的人力、物力和武力。

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一年？

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加拿大政府虽然只承诺让加拿大的直升机运输和救援特遣队在马里参加为期一年的联合国维持和平行动，但如果一年后联合国要求加拿大军队继续留在马里参加维持和平行动，估计加拿大政府也难以一口回绝。

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虽然马里的全国大选定在今年7月底举行，但这次大选是否能自由和公正没有保证、而且是否能够被各方接受也没有保证。

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危及世界

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加拿大广播公司英语电视台主持人之一的Adrienne Arsenault 在马里报道说，马里人口中现在有60%低于25岁，而且是过三十年人口就会翻一翻，马里是世界最贫穷国家中的一个。

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马里的战乱已经成为影响世界的问题。一方面是马里难民大量涌入邻国和欧洲国家，一方面是极端组织在马里的势力迅速壮大、并开始向境外输出。

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RCI with Adrienne Arsenault · CBC News

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