加拿大几百亿加元税款收不上来

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加拿大国税局除了面临现金交易逃税、海外避税天堂逃税，和面临纳税人上法庭挑战税款的问题外，还面临应缴纳税款收不上来的问题。

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虽然哈珀保守党政府削减预算开支导致国税局人手不足让税收欠款开始明显增加，但自由党政府上台后给国税局5年内增加3.5亿加元经费专门用于追讨欠税仍然未能解决拖欠税款问题的继续恶化。收不上来的无争议税款的数额以每年20亿加元的速度快速上升，今年会达438亿加元、到2020年会达到470亿加元的惊人数字。

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目前加拿大国税局每一百加元的无争议税款中有8.4加元收不上来，成为加拿大纳税人和公司企业欠国税局的“税债”。这些欠税中包括个人所得税、公司所得税、销售税、欠税积累的利息和罚金等。

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加拿大国税局的内部文件显示，缺乏人手是欠税水平年年升高的主要原因。国税局多年来积压未能处理的拖欠税款案例在2017/2018财政年度已经达到35万个，而且还在以每年23%的速度增长。

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有争议税款在过去三年中稳定在140亿加元的水平。

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加拿大统计局的估算认为，2013年加拿大现金交易以逃税的地下经济规模在456亿加元左右。

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至于海外避税天堂逃税的税款额度就更没有可靠数字了。

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RCI with Dean Beeby · CBC News

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