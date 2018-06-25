每年有不少外交官在加拿大申请难民

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媒体现在几乎每天都报道非法越境者大量进入加拿大、美国和欧盟国家申请难民身份的问题，但加拿大广播公司报道说，其实每年都有几十名外国驻加拿大的外交官员和他们的家属向加拿大申请难民身份。

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外交官员虽然在加拿大有外交豁免权，但他们中有些人仍然担心在回到自己国家后会面临制裁或惩罚，因而向加拿大申请避难保护。

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加拿大广播公司根据政府信息公开法案获得的加拿大外交部文件显示，在2016年3月到2018年4月这两年的时间里，有104名外国外交官和他们的亲属向加拿大提出避难申请。

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不过，加拿大外交部在提供上述文件时隐去了所涉及的国家名字。

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加拿大难民事务理事会负责人Janet Dench归纳了几个比较常见的外交官向加拿大申请政治庇护的原因。比如其原籍国发生政权更迭，或者其发表反对本国政府践踏人权行为的言论而担心回国后会受到政治迫害，或者同性恋外交官出柜后担心回国后不再有自由生活的权利，等等。

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不过Janet Dench指出，加拿大政府会仔细审核外国外交官的避难申请，以甄别出那些本身就有践踏人权的行为、不具有获得加拿大难民保护资格的外交官。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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