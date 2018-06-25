(Saul Loeb/AFP/Getty Images)

睡在大象身边的加拿大：加美领导人关系与加美关系

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 25 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在漫长的加美关系史上，这两个老邻居并不总是能和谐相处。已故加拿大总理老特鲁多（Pierre Trudeau）1969年在美国全国媒体俱乐部演讲时曾形容说：“跟你们做邻居就像在一头大象身边睡觉。不管这个庞然大物多么友好，多么平和，它哼一声或动一动，都会影响到我们。”
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半个世纪后，他儿子正在感受这种“睡在大象身边”的滋味，而且这头大象还不那么友好平和。魁北克G7峰会后，美国总统特朗普及其顾问对加拿大总理特鲁多的个人攻击，用《华盛顿邮报》专栏作者布特（Max Boot）的话来说，通常是敌国“用在军事行动开始前的”。

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加拿大历史学家，目前在英国剑桥任教的麦克米伦（Margaret MacMillan）教授不久前在接受CBC采访时也说，国际关系中有时会发生侮辱其他国家领导人的事，例如希特勒和墨索里尼对其他西方国家，但是如此对待盟友，这是极其罕见的。

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麦克米伦曾任多伦多大学三一学院院长（Rob Judges/CBC）

加美领导人过去也曾有过关系紧张的时候

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某个加拿大总理和某个美国总统关系不好的事过去也有过 。例如加拿大总理迪芬贝克（John Diefenbaker）和美国总统肯尼迪彼此憎恶。美国总统约翰逊（Lyndon B. Johnson）有一次更是动了手，揪住加拿大总理皮尔逊（Lester B. Pearson）的西装翻领把他拎了起来（只是因为他在坦普尔大学发表演讲时温和地批评了美国的越南政策。此事是幽默感丰富的皮尔逊多年后自己在回忆录中披露的）。老特鲁多和尼克松也互相看不顺眼。

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但是那些年里，即便是领导人之间的关系不好，加美之间还是有许多沟通渠道：议员之间，省与州之间，企业之间。麦克米伦认为，这一次和以往不同的是特朗普非常强势，美国政府的运作变得高度个人化。过去的美国总统发表的个人意见，产生的影响可能不会这么大。

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她说，特朗普对特鲁多的攻击在英国也引发热议，连最强硬的脱欧派也受到震动。

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领导人关系好会给相互合作助力

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麦克米伦回顾说，加拿大总理马尔罗尼（Brian Mulroney）和美国总统里根的关系很好，促使了加美自由贸易协定的顺利达成。1982年英国和阿根廷的马岛战争，美国站在英国一边，里根和时任英国首相撒切尔夫人的私交起到了很大的作用。

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那个时期几个大国的领导人似乎彼此都相当欣赏。麦克米伦说，撒切尔夫人和苏联领导人戈尔巴乔夫、里根和戈尔巴乔夫之间的关系都很好，这使冷战的结束更加顺利。

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加美关系进入一个陌生领域

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尽管熟知历史，但麦克米伦说，目前这种情况就她所知，过去从未发生过。加美关系如同走到了一个没有标识、完全陌生的地方。

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她说，加美贸易摩擦，例如NAFTA，乳制品供应管理机制，其实都是完全可以用平和的谈判方式解决的问题。但是特朗普似乎不喜欢平和。他喜欢对抗，喜欢混乱的局面。他好像也没有意识到加美墨三国经济之间的密切联系。他很可能会为了给他的支持者做出强硬的姿态宣布退出NAFTA，甚至可能会退出北约，如果他觉得北约也不过是一个“剥削”美国的工具的话。

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19世纪的一位英国首相曾说，英国没有朋友，只有利益。20年代的美国也曾觉得自己强大到不需要世界。但是麦克米伦说，现在的世界和过去不同。经济上大家你中有我，我中有你。军事上，以现在的武器攻击能力，美国不再能像过去那样以大洋为屏障，更不要说网络战，美国更需要和盟国合作。

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她还说，今天的国际秩序并不完美，但是如果没有它，贫富国家之间的金融关系，气候变化，难民潮，这些需要各国合作的事情就进行不下去。如果美国执意退出，将会给国际秩序“造成一个大洞”。

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）不久前访美时曾说，历史告诉我们，没有一个国家的强盛是永恒的。麦克米伦说，她是对的。罗马兴，罗马衰。中国十八世纪强盛。英国十九世纪统治世界。美国也不可能永远是世界第一。

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（RCI with CBC，The Sunday Edition，Michael Enright）

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