BC省外劳厨师讨薪成功，获补发工资32000多加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省就业标准法庭裁定一家素里市的印度餐馆给一名厨师补发工资，加上利息共计32702加元，另外还要付给他3000加元的“行政费用”。这名厨师是作为外国临时工被招聘的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法庭说，从2016年11月到2017年2月，这个名叫 Brijesh Mohan 的厨师每周工作六天，每天工作12小时，但是被餐馆老板拖欠正常工资和加班工资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

外劳权益活动人士Syed Hussan说，BC省的外劳项目很容易被利用来剥削工人。一些外国临时工为了来加拿大工作，向私人猎头公司交纳相当于两年工钱的费用。为了还债，他们通常不敢投诉自己受到的不公待遇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，安大略省已经禁止猎头公司收费，曼尼托巴省和新斯科舍省制定了相关法律。但是BC省还没有这方面的规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada