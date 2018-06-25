阿尔伯塔省下架印有镰刀锤子商标的俄国伏特加

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“锤子和镰刀”是源于苏联的代表共产主义的标志，也是一种俄国伏特加酒的牌子。在“乌克兰裔加拿大人大会”（UCC）的阿尔伯塔省分会提出抗议后，阿省酒类管理局决定今后不再出售这个牌子的伏特加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

UCC阿省分会主席Olesia Luciw-Andryjowycz说，对乌克兰人来说，这个标志象征着导致数百万人死亡的种族灭绝。UCC阿省分会自今年年初起就在和阿省酒类管理局交涉。尤其令他们感到不快的是，这种伏特加也在卡尔加里国际机场的商店里出售。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿省经济发展部长Deron Bilous和另一名乌克兰裔议员在给该省酒类管理局的一封信中说，有36万5千乌克兰移民及后裔生活在阿尔伯塔省。他们当中的许多人为了逃离迫害从苏联来到加拿大。受害者为了让乌克兰”饥荒种族清洗“的残暴被公诸于世奔走多年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乌克兰大饥荒发生在1932年到1933年，至少有240万人死亡。一些乌克兰人认为苏联的收公粮、没收农产品、镇压农民、阻止逃荒等政策是故意加重自然饥荒，达到种族清洗的目的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 饥荒期间有7万多农民因拥有农产品被捕，有4880人被判处死刑。当时发生了食人行为，有2000多人因食人被定罪。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个进口这种伏特加的加拿大省份是魁北克省。Luciew-Andryjowycz 表示，UCC下一步将争取魁省禁售。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada