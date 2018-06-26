特鲁多七一跑三城市参加国庆活动

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加拿大自由党政府总理特鲁多今年七一国庆节将不在首都渥太华参加庆祝活动，而是要从东到西再到北、利用加拿大多时区的时差特点、一天之内乘飞机到访三个加拿大城市，参加那里的国庆庆祝活动。

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这三个城市是安大略省南部紧靠温莎的Leamington市，萨斯喀彻温省省会Regina市，和育空特区的 Dawson 市。

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特鲁多仍然会在首都渥太华加拿大国庆151周年的庆祝活动中现身，不过是以视频的方式露面。

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特鲁多的发言人表示，特鲁多在7月1日这一天用行程万里、连跑三个城市的方式参加国庆活动，是为了能与平常很少能去访问的地区的普通民众共同庆祝加拿大国庆节。

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但特鲁多七一的行程安排似乎显示，他至少会在两个城市参加带有针对美国贸易战色彩的活动。

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在安大略省的Leamington市，特鲁多将会晤那里西红柿酱制造厂的工人；在萨斯喀彻温省省会城市Regina，特鲁多将会晤那里的钢铁制造厂家的工人。

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加拿大的钢材、铝材和农产品行业都受到美国总统特朗普关税制裁措施的威胁。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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