保守党若上台会让魁北克省代收联邦税

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加拿大联邦议会官方反对党保守党的领袖谢尔表示，若保守党赢得2019年的联邦大选上台执政，则会与魁北克省通过谈判达成税务协议，由魁北克省代联邦政府在魁北克境内进行税收管理，并会给魁北克省以更多的尊重和自主权。

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目前魁北克是加拿大十个省份中唯一一个纳税人和公司需要每年填报两份税表的省份，一份是联邦税表、一份是魁北克省税表。加拿大其它省份都是由联邦政府代收省税。

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在讲法语人口占多数的魁北克省，省内主要政党都把税收权利看作是魁北克省必须具有的自主权的重要组成部分。

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魁北克省从上个世纪90年代以来一直替联邦政府征收GST销售税。

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今年5月份，魁北克省议会各个政党全体一致通过跨党派动议，要求联邦政府同意由魁北克省税务局代替加拿大国税局在魁北克行使所有税收权。

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