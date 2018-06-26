除了性侵还有欺凌：皇家骑警面临新指控

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加拿大联邦警察皇家骑警面临赔偿金高达11亿加元的内部雇员的集体诉讼，该诉讼指控皇家骑警管理层在过去几十年中对联邦警察内部严重的欺凌文化放任不管，导致成千上万名警官、雇员受到身体和心理上的折磨，对他们的工作和生活造成严重而长期的负面影响。

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规模空前

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这一集体诉讼的法律文件刚刚被交给法庭，还没有被联邦法院批准立案，如果立案开始法律程序，则这会是皇家骑警历史上最大金额的雇员对管理层的法律诉讼案，比2016年性骚扰和性侵犯集体诉讼的规模要大得多。

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2016年，3100名皇家骑警女性警官针对皇家骑警管理层放任性侵文化泛滥的集体诉讼导致联邦警察同意赔偿1亿加元。

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一些专家们认为，加拿大联邦警察皇家骑警内部的性骚扰文化和欺凌文化根深蒂固，不是换几个警察总监就能解决问题的事情。

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两位男警官挑头

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发起这次索赔数额巨大的欺凌集体诉讼案的是两位资深男性警官Geoffrey Greenwood和Todd Gray。

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在接受加拿大广播公司采访时，男警官Geoffrey Greenwood回忆说，2007年他在皇家骑警西北特区分局负责缉毒案件的调查工作，2008年他由于举报参与缉毒案件的警官收受贿赂和腐败而受到歧视、打击和欺凌，并被解除了负责缉毒调查工作的责任；他内心的感觉是做腐败的警官没事、如果要做奉公守法的警官就要受欺负。

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Geoffrey Greenwood警官在2010年被调离皇家骑警的西北特区分局。

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Todd Gray警官告诉加拿大广播公司记者说，上个世纪90年代他加入了皇家骑警标志性的音乐马术表演队，这似乎是一个完美的工作，但他很快发现皇家骑警音乐马术表演队有很深的打击报复的内部文化，他由于抱怨马术队管理层对队员区别对待，有人受优待、有人受虐待而上了黑名单，遭到打击报复。比如，他被强迫在长途旅行途中呆在运送马匹的车厢里，没有暖气、没有电力供应、连厕所都没有。

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在1998年他在训练中受伤后，他不但被命令继续参加训练、而且给了他一匹最不驯服的马；结果在训练中这匹马发脾气前腿悬空、后退站立，把他掀翻在地。马匹落地时压上了他的右腿，让他受伤。

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几年后Todd Gray被发送到边远的努纳武特分局。该分局的一位负责警官经常暴力对待当地的因纽特人，当他向上级举报了这种行为后，他开始不断受到上司的打击和欺负，不但失去了晋升机会，而且还被上级在评审时留下“表现不好、应被开除”的结论。

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治标还是治本

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加拿大皇家骑警有差不多三万名雇员。直到2015年，皇家骑警雇员被禁止组成工会，结果是面对来自管理层的欺凌，雇员们没有地方去投诉和寻求保护；向上级警官投诉被认为是不服从管理、不服从命令的行为。

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已经交给法庭的索赔11亿加元的反欺凌集体诉讼文件显示，10亿加元的索赔用于赔偿失去晋升机会、被迫提前退休和损失退休金等方面的收入损失，另外的一亿加元用于惩罚性赔偿，此外还有3千万加元用于赔偿家庭成员遭受的痛苦。

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RCI with Rachel Houlihan, Dave Seglins · CBC News

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