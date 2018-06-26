猜猜加拿大人都有哪些发明（CBC)

加拿大人的17项发明（一）：油漆滚筒， 垃圾袋，寻呼机和花生酱

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 26 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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还有5天就是加拿大国庆节了，这是加拿大国民共同庆祝的日子，也是加拿大人感到骄傲的时刻。加拿大作为一个国家虽然历史不长， 可对世界的发明创造却不少。这些发明也许历史课上并没有提到， 也许有的令人觉得不是很重要。但在国庆节到来之时， 无疑是最好的时机来数数加拿大人都有哪些发明创造。

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1.油漆滚筒

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CBC Red Green电视专栏节目/CBC

油漆滚筒是在1940年由多伦多一名叫诺曼·布雷基的男士发明的，在此之前， 刷油漆的工作都是由专业粉刷匠用刷子完成。

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布雷基1891年出生在曼尼托巴省的Pierson，曾向阿尔伯塔省的一位纺织品专家汤姆·汉密尔顿（Tom Hamilton）咨询。汉密尔顿在1984年接受《环球邮报》的采访时，回忆当时的情景说，布雷基问他什么样的织物可以在表面有硬的绒毛。他反问布雷基，要做什么用。布雷基说，做油漆滚筒。然后又进一步解释了他的想法，用一个类似“7”字形的手柄，在横头上装上有毛的滚筒。

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汉密尔顿说：“当时我能想到的最好的织物就是用来覆盖铁路客车上用的绿色马海毛丝绒。 于是我卖给了他一捆，告诉他如何裁剪，并建议他用胶水粘在滚筒上。后来他又回来感谢我的建议，还给了我一个他做的油漆滚和一个铁匠特制的托盘。当时我们谁也没想到他的发明会有多重大。

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即使布雷基先生本人也没觉得这是一项重大发明，他可能只是想提高工作效率。而且当时他也没有寻找投资去批量化生产，直到去世一直没有想到申请发明专利来改善自己的贫穷状况。

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结果就在他逝世的1940年，一名美国工程师理查德 ·C . 亚当斯（Richard Croxton Adams）申请了发明专利。

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2.垃圾袋

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1946年蒙特利尔倒垃圾的方式 （Arless/Library and Archives Canada/CBC)

在塑料垃圾袋没有问世前，城市市民最早都是将垃圾丢到河里或堆到街上，由垃圾车运走。后来慢慢出现了铁质的垃圾桶，但它成本高，包括购买的成本和定期冲洗的成本。

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塑料垃圾袋是1950年在温尼伯发明的，发明者是哈里·瓦斯里克（Harry Wasylyk）和拉里·汉森（Larry Hansen）。他们发明的绿色聚乙烯垃圾袋被联合碳化物公司（Union Carbide）买下专利，然后以Glad的牌子出售这些袋子。 大约在同一时间，多伦多另有一位叫弗兰克·普洛姆普（Frank Plomp）的人也发明类似的塑料垃圾袋。因此，他们三人被称为共同发明人。

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塑料垃圾袋刚发明出来时， 只是出售给医院或者大公司， 直到1962年才在滑铁卢市用于居民垃圾。后来， 普洛姆普又设计出专门用于除草的绿色垃圾袋。

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这些发明者当时肯定无法预料到，仅仅几十年之后，人类因为使用塑料袋太多，已经形成塑料污染。现在的环保理念已经转为尽量少用塑料袋。加拿大的很多城市又恢复了可以反复使用的垃圾桶，用纸袋装草坪割下来的草。

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3.寻呼机

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加拿大人Alfred J. Gross发明的寻呼机（Shutterstock /CBC）

很多人都知道电话是加拿大人贝尔发明的。但很少有人知道曾经流行多年的寻呼机也是加拿大人发明的。因为那时还没有无线电话，人们就把寻呼机别在腰上，有人呼你时它会显示对方的代码，然后你再找电话打回去。

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这种寻呼机是1949年时，由多伦多无线通信先驱艾尔弗雷德·格罗斯（Alfred J. Gross）发明的。格罗斯也常常被认为是对讲机的发明者。格罗斯有时也愿意与他的加拿大同事唐纳德·欣斯（Donald Hings）共同分享这一荣誉，因为欣斯在1939年创建了双向无线电。而格罗斯还发明了城市小范围双向广播频道和无绳电话。

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4.花生酱

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虽然在民间有人传说，花生酱是美国植物学家乔治·卡弗（George W. Carver）发明的。而实际上，它是由加拿大药剂师马塞勒斯·埃德森（Marcellus G.  Edson）在1884年创造出来的。

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埃德森出生于1849年，后来在蒙特利尔学生物化学，后成为一名药剂师。他说研制花生酱的初衷是让那些不能嚼硬东西的人也能吃到既美味、又有营养的食品，诸如花生。后来他在申请专利的报告书中也将花生酱与黄油，猪油或软膏相比较。他的花生酱在1884年获得美国专利，专利号是306727.

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花生酱专利在1884年在美国的批准书（CBC)

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未完待续

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