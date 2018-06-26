纽芬兰渔民救出被困浮冰上的北极白狐

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纽芬兰省的渔民上个星期在海上救回了一只被困在大海浮冰上的北极白狐狸。

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这位渔民名叫阿兰·拉塞尔（Alan Russell），来自纽芬兰省拉布拉多地区的圣路易。当时他的船出海去捕捞螃蟹。 但在船离岸约7公里的大海上，他和其他船员看到附近的冰山上有一只动物。

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拉塞尔说，开始他们并未感到惊奇，因为冰山上常常会有海豹。但当靠近一些后，他们才看清，那是一只陆地动物：“那是一只北极狐，它浑身都是海水，海鸥正在跟踪它”。

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船员们试图把他救下来，但并不容易。因为那块浮冰的形状呈蘑菇状，当船靠近时，小狐狸就会躲到远离他们的另一边去。

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但船员们并没有放弃，他们试着把蘑菇头状的冰盘敲掉，最后小狐狸掉落到水里，他们再用网子把它捞上来。

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拉塞尔说，也不知这支小狐狸困在冰冷的海上多长时间了，刚捞上来的小狐狸身体僵硬。给它吃的它也不能吃。

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后来渔船靠岸上货，船员们找来一些碎木屑，铺在塑料箱子里，然后把小狐狸放进去，以便让它的身体能尽快干燥。

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小狐狸冻僵的身体慢慢恢复后，吃了船员们喂给它的维也纳香肠。

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拉塞尔说：“很显然， 小狐狸不再害怕，而是喜欢船员们。它根本没有攻击性。后来还围着船员们转，等着船员们喂他”。

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拉塞尔说，他从来没见过离岸这么远的陆地动物。它很不幸在冰川裂开时恰好在冰上。如果再晚一天不能获救， 肯定就活不了了。因为浮冰会越漂离岸越远。但它又如此幸运，正好遇到我们”。

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他们准备让小狐狸再留宿几天，然后就让他回到大自然中去。

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