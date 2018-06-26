(Alisa Siegel/CBC)

在加拿大找到母亲和家

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 26 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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81岁的安省老人帕特里夏.安佐维诺（Patricia Anzovino）几年前患了脑血管性痴呆，这是老年痴呆症中很常见的一个类型。老太太是个退休教师，有四个子女。生病以后，过去的许多人和事都想不起来了。不过她仍然记得普拉西德，以及他二十多年前刚到加拿大时的样子。“他孤零零一个人，人生地不熟。但他真是一个漂亮的孩子，又懂事，总是尽量把事情做妥当。”

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1994年，种族大屠杀在卢旺达和南邻布隆迪蔓延。19岁的布隆迪医科学生普拉西德.鲁拔巴扎（Placide Rubabaza）失去了父母，只身逃亡。那年冬天，他辗转来到加拿大。在安省伊利堡，一个好心的移民官见他只会说法语，就把他带到帕特里夏帮助创办的“北方之家”收容中心。那是他们第一次见面。

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CBC记者Alisa Siegel今年年初采访了他们。这篇题为《Just To Have Had You》的报道不久前在纽约国际广播艺术节上获奖。

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鼓励普拉西德为达成心愿努力

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在普拉西德的婚礼上，帕特里夏和他相拥。(Submitted by the family/CBC)

普拉西德现在已经是医生和三个孩子的父亲。他回忆说，到达收容中心的第二天，他见到了帕特里夏，一位说话很快的高个子白人女士。那时帕特里夏还没有退休，丈夫去世了，儿女已经成年。她把许多时间用来做义工，是当地有名的热心人。

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她很同情普拉西德，经常去看他，并督促他看书学英语。普拉西德说，她那时总是说不上三句话就问他在看什么书。这可能是她当老师的职业习惯。但是她也让普拉西德明白，只要他肯努力，就能做成他想做的事。

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那时普拉西德的梦想是重返医学院。帕特里夏开车带着他跑了好多地方，但没有一个大学承认他过去的学历。帕特里夏建议他退一步，重新去上一年高中。他接受了。后来的事证明，这是一个正确的选择。

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普拉西德以优秀的成绩高中毕业，过去拒绝他的大学现在愿意给他奖学金。他去了渥太华大学。在该校生化专业本科毕业后，他终于如愿进了医学院。现在想起拿到医学院录取通知书后给帕特里夏打电话那一刻，他还是很激动。他说，作为一个难民和移民，他被太多的人泼过冷水，说他想上医学院是不切实际。但是帕特里夏一直对他有信心，而且一直在帮他。这对他的重要程度如同整个世界，是只有一个父亲或母亲才能给他的。

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回报老人

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普拉西德成家立业以后，仍然和帕特里夏关系亲近。她的一个外孙得了脑瘤，普拉西德竭尽全力帮助他。帕特里夏生病后，搬回家乡林赛市，住进了离她长大的农场不远的一家疗养院。普拉西德常去探望。他说，帕特里夏的病没有影响他们的关系。他们仍然亲如母子，还是能像过去一样谈笑，看照片，甚至跳一会儿舞。

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普拉西德说，在布隆迪传统里有一个词：“ubuntu”，大概意思是善待他人。当你从别人那里获得了ubuntu，它就长在你的身体里了，你所能做的就是用同样的方式去对待别人。这也是这些年来和帕特里夏一家的相处教给他的。

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（RCI with CBC，The Sunday  Edition, Alisa Siegel）

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