加拿大人网上卖坦克，价格超值，不知是否能出手

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新斯科舍省省会哈利法克斯往东有个小镇East Chezzetcook，镇上的一位男士上周在加拿大的购物网站上出售一件稀有物品：一辆装备了反坦克炮的装甲车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位男士名叫斯蒂芬·菲尔皮特（Stephen Philpitt），他在加拿大最知名的购物网站Kijiji上发帖说，希望为他的装甲车找到买主。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一辆1977年制造的履带式装甲车，型号是Alvis Striker FV102， 上面装有反坦克导弹发射器，曾出现在加拿大电影和电视剧Trailer Park Boys之中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照菲尔皮特的出售说明：“这辆坦克的运行及性能很好，开起来会很有趣”。他在网上列出的价格是为4.8万加元，也接受议价。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这种坦克是英国制造的，共制造了89辆。后来在新斯科舍省拍电影时运过来一辆。菲尔皮特是在电影拍摄后买下来的。他说从小就梦想能拥有一辆坦克。他相信很多小男孩也有与他相同的梦想。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲尔皮特说：“买到这辆坦克是我所有梦想的顶点，是我一生中经历的最美好的事情。我曾开着它碾过两辆汽车，闯过两个棚子。但现在我年岁越来越大了，爬进爬出不像以前那么灵活了，现在是该跟它分手的时候了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲尔皮特介绍说，这辆坦克装的是捷豹发动机，时速可以达到65公里。当然开得快了会有些颠簸，怕颠簸的人可能会难以忍受。他还提醒潜在的买主不用担心会无意中发射出导弹。因为发射导弹的系统已经在1996年被拆除了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲尔皮特还提醒有兴趣的买家，在购买之前需要先从政府那里获得一份坦克驾照，才能从他手中取走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada