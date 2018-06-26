谁来决定她是否已经死亡？安省法院判决撤除脑死亡女子的生命维持设备

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

27岁的Taquisha McKitty的死亡证明去年9月份就已经签发。但她的家人拒绝接受并提出诉讼，要求医院继续用机器维持她的生命。安省高等法院星期二（6月26日）下达判决，拒绝了这个要求。判决说，McKitty可以被视为已经死亡，医院可以在最多30天后撤除维持生命的设备。这30天是给原告留出的上诉时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项判决涉及到对死亡的定义，以及由谁来定义，因此可能成为影响今后同类判决的先例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

McKitty去年9月在吸毒过量后心脏骤停，被送到医院不久就被宣布脑死亡。但是她的家人坚持说她还有生命迹象，并说根据她的基督教信仰，只要心脏还在跳动生命就没有终止。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省不存在对死亡的法律上的定义。患者是否死亡由医生做出判断。主审法官在判决书中说，没有法律要求医生在做出判断时考虑患者及家人的个人看法、意愿和宗教信仰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前安省还有一起涉及到犹太教患者的同类案件待判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada