特朗普禁穆令获得美国最高法院批准

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美国最高法院星期二（6月26日）做出一项5票支持、4票反对的判决，宣布特朗普的“禁穆令”没有违法。白宫发表声明说，这项判决是美国人民和美国宪法的巨大胜利。

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路透社报道说，这也是特朗普自当选美国总统以来最重要的胜利之一。

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特朗普去年3月6日签署政令，禁止伊朗、利比亚、叙利亚、索马里、苏丹和也门六个穆斯林国家的公民入境。后来又加上了朝鲜和委内瑞拉。

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美国最高法院的判决书说，这项政令属于总统的权力范围。这意味着特朗普可以把禁令继续扩大到其他国家。

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（RCI with Thomson Reuters）

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