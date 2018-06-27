年轻姑娘Karine Landry是温哥华一个Spray-Net特许经营店的店主 / Glen Kugelstadt/CBC News

找工作难：不少年轻人投身连锁店生意

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 27 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，在自己中意、薪水又好的工作不好找的情况下，不少加拿大千禧年一代人或者买下连锁店的特许经营牌照、或者是自己开创特许经营连锁店；换句话说是自己当老板。

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今年31岁的Carmelo Marsala就是白手起家建立Spray-Net连锁店的创业者。Spray-Net是一个近年来异军突起的室外喷漆服务连锁店公司。

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8年前当时23岁的Carmelo Marsala与人合作发明了一种喷漆涂料，可以在原来难以上漆的铝板、塑料板、水泥墙和砖墙上喷上漂亮的彩色涂料；他直觉的感觉到这个技术发明是个可以深入开发的很好的连锁店概念，Spray-Net连锁店应运而生。

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年轻的创业者 Carmelo Marsala / Joe Fiorino/CBC

Carmelo Marsala选择的这个创业之路给他带来了商业上的成功。现在Spray-Net公司在加拿大全国已经有四十多个Spray-Net连锁店，并正在打入美国市场；Spray-Net公司过去一年的生意额达到1千万加元，该公司2023年的发展目标是把生意做到1亿加元。

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23岁的年轻姑娘Karine Landry是温哥华一个Spray-Net特许经营店的店主，她很喜欢这样的生意；因为她自己做老板，不用早九晚五的上班、不用天天听别人的指挥。

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当然，Karine Landry能够买拿出12万5千加元买下Spray-Net的特许经营生意，与老爸老妈的帮助分不开。不过Karine Landry说，她爸妈也是做特许经营生意的，而近年来家里的特许经营生意是她打理的。

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Spray-Net公司老板Carmelo Marsala指出，不但他的雇员中90%是千禧年一代人，而且购买他Spray-Net连锁店特许经营生意的人中超过四分之一是二、三十岁的年轻人。

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千禧年一代人一般是指80后和90后出生的年轻人。

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根据加拿大特许经营商店协会的数据，过去几年有兴趣购买特许经营生意的人中有30%是千禧年一代人。

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加拿大有约1千3百个特许经营店主，年营业额达到960亿加元，提供了加拿大10%的就业机会。

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Ann Stone / Chris Corday/CBC

Ann Stone在加拿大UBC大学商学院讲授市场学，她认为千禧年一代人正开始成为特许经营领域的生力军。这一方面是因为上了年纪的婴儿潮一代人在出售他们手里的特许经营生意去享受退休生活，一方面是因为千禧年一代人对目前的零售市场潮流有直觉的了解。特许经营领域将会越来越依靠千禧年一代人。

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加拿大第二大汉堡快餐店A&W连锁店把重视千禧年一代人的理念落实到行动上。在婴儿潮一代人快餐汉堡消费量不断下降、婴儿潮一代店主开始出售其A&W特许经营执照的情况下，A&W公司推出了用优惠条件吸收千禧年一代年轻人当城区和近郊区A&W连锁店店主的政策。结果证明，A&W加拿大快餐连锁店中经营得最好的分店都是由千禧年一代人打理的。

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针对千禧年一代年轻人缺乏经商经验、特别是缺乏资金的问题，A&W公司不但对选中的年轻一代店主只收取一半的特许经营执照费、而且为他们提供贷款和经营方面的帮助。

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Barmil Mahli是最近拿下在加拿大最大城市多伦多经营A&W快餐店特许经营执照的年轻人，她说如果没有A&W公司辅助年轻店主的项目，她还需要至少10年才能有财务能力购买特许经营执照。

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Spray-Net连锁店公司老板Carmelo Marsala说，购买连锁店经营的好处是别人为你完成了创业的过程，你接着经营就行了；或者说你买下连锁店生意是为自己赚钱，连锁店总公司会有专业人士为你的经营成功提供帮助。

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RCI with Aaron Saltzman、James Dunne · CBC News

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