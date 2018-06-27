加拿大人均警察数量创13年新低

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根据加拿大统计局的研究报告，加拿大按人口平均的警察数量不但是13年来最低的，而且低于加拿大主要的西方盟国。

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根据该研究报告写成的送交联邦政府公共安全事务部长戈戴尔的简报指出，即便把联邦警察，省警察和市警察都计算在内，加拿大人均警察数量是西方工业七国中最少的。

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根据加拿大统计局的数字，2017年5月15日加拿大联邦、省、市警队一共有6万9千名警官，平均每10万加拿大人有188名警官；这不但低于2016年的数字，而且已经是连续第六年下降。

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虽然加拿大人均警官数量在不断下降，但为警队工作的平民雇员的数量却在增加。目前有约30%在警队工作的雇员不是警官、而是平民雇员。

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警队中的平民雇员得到的工资和福利都明显低于警官。

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加拿大统计局的数字显示女性警官的数量在继续增长。2017年加拿大联邦警察21%的警官是女性。

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但加拿大警察队伍在族裔多元化方面仍然显得落后。2016年加拿大人口中有22%属于可见少数族裔，而同一年度加拿大只有8%的警官属于可见少数族裔。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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