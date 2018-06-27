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加拿大接收难民系统迫切需要改革

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 27 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，加拿大政府资助的对加拿大难民接收系统的独立评估得出的结论是，加拿大必须改革现行的难民申请和审批系统、或者是重起炉灶成立一个新的直接向移民和难民事务部部长报告的难民审批机构。

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该报告还要求联邦政府给难民审批机构拨出更多的预算资金、并采取雷厉风行的措施加快难民审批程序，以在两年内解决难民审批案例严重挤压的问题。

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近年来大量非法越境者进入加拿大申请难民让本来就已经力不从心的加拿大难民审批系统的案例积压问题更加严重。

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该报告指出，不走正常的移民程序而是选择申请难民以实现移民发达国家的目的已经成为世界性潮流。在加拿大移民政策优待教育水平高、工作技能高的高端移民申请者的情况下，那些低端移民更会把通过非法越境手段进入加拿大申请难民当作他们来加拿大生活的首选途径。

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加拿大难民理事会对上述报告给出的建议感到担心，认为该报告提出的建议若被实施会危及难民审批委员会的司法独立性、从而危及难民申请者的权益。

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