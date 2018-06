脸书设立专门小组处理，加拿大明年大选是否能免受假新闻影响？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

社交媒体时代,如何在网络中坚持实事为准的新闻报道,成了一个难题。尤其是在2016年美国总统大选过程中,包括脸书在内的社交媒体上,出现大量假新闻,编造的或是与事实不符合的新闻,并对民意带来相当大程度的影响。

脸书成立“假新闻突击队”

从7月1日开始,脸书将会在加拿大等国成立“假新闻突击队”。

脸书会雇请“事实审核员,fact-checker”,对一些新闻内容以及链接中宣称的事实进行查证。

目前,脸书在14个国家雇请了事实审核员,除了加拿大,还有美国、法国、以及德国等。

在加拿大,脸书将与法新社合作。法新社的事实查证小组也会审核在脸书上重贴出来的新闻,对报道的准确性做出评估。如果事实查证认为是假新闻,脸书将会对文章转贴做出限制,而且会通知所有已经转贴了该新闻的读者。

同时,事实查证之后的更正内容也会作为“相关文章”附在文章之后。

对于不断重复张贴转发假新闻的账号,脸书还会有进一步的处理措施。

脸书制作经理Tessa Lyons表示,过去18个月,我们(在防止假新闻传播方面)取得了一定的进展,我们也明白这个步骤还是有限度的。因为即便有了事实调查以及查证机构,也不可能对所有文章进行评估。

目前的事实审核也只限于文章,而没有涉及影像 —— 如果图片中包括了虚假信息,则无法被测出。

她也提及,假新闻的传播速度非常快,且会迅速传播至其他平台。

假新闻泛滥成灾

社交媒体的崛起使得谣言谎言传播更加容易,而美国总统特朗普当选对这一现象火上浇油。

就在本周,在推特上,一个账号假冒加拿大环境部长麦肯纳(Catherine McKenna)发布不实信息,令很多人信以为真。

同时,加拿大保守党党领袖希尔账号上发布的关于自由党税收政策的内容,遭到记者斥责完全偏离了事实。

This is bad math. It’s not even what the Fraser Institute says:

“Between 2017 and 2018, the total tax bill of the

($1,541). Meanwhile, cash income increased at

— David Reevely (@davidreevely) 21 June 2018