总理特鲁多18年前的旧事遭重提，对性骚扰零容忍把他逼到墙角？

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星期三，加拿大广播公司（CBC）网站发表了专栏作者Robyn Urback的评论文章称，有人指控，在18年前，现任总理贾斯汀·特鲁多在一个音乐节上对一名年轻女记者动手动脚。

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而事件发生近18年后，上个星期，加拿大《国民邮报》（The National Post）刊登了专门报道，并就此询问总理办公室。总理办公室的回应是，特鲁多不记得在那个音乐会上有任何“负面的互动”；而《邮报》称，涉及事件的女记者拒绝就此发表公开评论，报纸也决定不公开她的身份。

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旧事重提

2000年8月14号，不列颠哥伦比亚省南部的社区报纸“the Creston Valley Advance”刊登了一篇未署作者姓名的短文描述此事。

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这篇题目为“睁开眼，Open Eyes”的文章中描述，特鲁多对女记者说：“对不起，如果我知道你正在为全国性的报纸做报道，我就不会那么主动了”。

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当时，28岁的贾斯汀·特鲁多前往参加Creston Summit音乐节，并接受了音乐节为他的弟弟，死于BC一场雪崩的米凯伊·特鲁多，基金会捐款。

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文章表示，年轻的女记者在类似的场合常会遭到不恰当的对待，但是，作为前总理的儿子，贾斯汀应该做得更好。

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不过，《国民邮报》也指出，这篇文章提到，事件发生在8月4号。但根据音乐节公关经理的回忆，音乐节却是在8月5号以及6号举办。贾斯汀·特鲁多在8月5号才抵达音乐节。

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对这一细节出入，《国民邮报》没有给出确切的解释。

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Urback表示，如果现在不是2018年，如果不是#MeToo运动正在风头火势，如果不是特鲁多反复多次强调，对性骚扰零容忍……或许这一事件会被提及，然后迅速就过去了。但问题是以上假设都不成立。

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有为特鲁多辩护的人表示，那是将近20年前的事情了。而且，特鲁多当时也没有进入政坛 —— 也就是说，不存在利用权力之嫌，这与目前被揭露的一些男性利用权力不对等，而对女性骚扰有所不同。

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（特鲁多接受CBC访问）

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特鲁多对性骚扰零容忍

特鲁多在2015年当选总理之后，一再表示，对性骚扰零容忍。

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他认为，社会中有对女性的系统性骚扰，现在,是时候做出改变。他也在采访中称，自己一直非常留心，尊重对待女性。

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在担任总理之后，特鲁多任命的内阁成员中有一半是女性。他也一直称自己为女权主义者，为女性权益呼吁。他多次表示，在性骚扰事件中，自己会选择相信女性。

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2016年，他曾经将两名自由党议员，Scott Andrews 和 Massimo Pacetti ，开除，原因就是两人被指控性骚扰。

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最近，前体育与残疾人部部长Kent Hehr被指控在电梯上言语骚扰一名女性，并有不恰当接触行为。事情曝光后，他先是被暂停职位，接受独立委员会的调查，之后被解除职务。

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是否应该允许犯错误？

#MeToo运动从2016年美国特朗普当选以来达到高峰，相当多有名望地位的人受到指控；但是，也有人认为，这个运动有矫枉过正之嫌。

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Urback的评论最后称，是特鲁多的立场把自己逼到了墙角。在特鲁多反复强调对性骚扰零容忍的过程中，他从没有呼吁，应该允许年轻时的冲动以及真诚的悔过；或是承认，人有时候会犯错误。

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RCI with CBC opinion and National Post

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