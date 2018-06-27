保守党政府时代的丑闻还在继续 达菲控告参议院案引争议

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加拿大前保守党政府时代的丑闻还在继续。前保守党参议员、目前的独立参议员达菲状告参议院，认为参议院侵害了他的人权，并寻求780万元的赔偿。

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达菲指控参议院的理由是，在他遭到皇家骑警指控和调查期间，参议院对他进行了停职处罚，并停止发放他的工资。

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星期三，代表参议院的律师警告法庭说，如果允许达菲状告参议院，将会对加拿大民主带来可怕的后果。因为参议院卷入诉讼，将会抹去旨在确保法院和议会不超越对方领域的保护墙。

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律师也表示，参议院有权利处理内部事务。

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而达菲的律师引用的是一项有百年历史的法律条文，称为“议会特权”，是专为为保护立法机关人士而设定的。

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如果法院同意参议院代表律师的观点，那么达菲就只可以控告联邦骑警在调查中的行为。

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达菲丑闻来龙去脉

2014年7月，前保守党总理哈珀任命的参议员、来自PEI的达菲遭到皇家骑警调查，并被指控31项欺诈罪名，主要指他在担任参议员之后在报销费用、申请差旅、房屋补贴等方面有欺骗行为。

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2016年4月，法庭裁定，对达菲的31项指控罪名不成立。

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在达菲遭调查期间，参议院决定对他做出停职处理，并停止发放他的工资。当他无罪的裁定下达之后，参议院迅速恢复了他的参议员资格。

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2016年8月，达菲开始反诉参议院的诉讼。

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