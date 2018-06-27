俄国问题专家被任命为加拿大电信安全局长

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加拿大总理特鲁多星期三（6月27日）宣布任命谢莉.布鲁斯（Shelly Bruce）为加拿大电信安全局（CSE）局长。原局长格蕾塔.博森梅尔（Greta Bossenmaier）上个月已调任总理国家安全顾问。

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布鲁斯此前是电信安全局副局长。她和外长弗里兰德一样，本科和硕士专业都与俄国有关。她本科毕业于哈利法克斯市的达尔豪斯大学俄语系，然后在多伦多大学获得斯拉夫语言文学硕士。

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明年是加拿大联邦大选年，一些安全情报专家已经对俄国可能干扰大选的威胁发出警告。CSE去年10月公布的一份报告说，政府在网络保护上投入不足，导致太多黑客袭击得手。

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报告说，CSE平均每年发现的由外国政府“赞助”的未遂网络攻击达2500起。

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（RCI with AFP，Radio-Canada）

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