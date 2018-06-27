韩国恢复进口加拿大小麦，预计日本也将很快取消禁令

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阿尔伯塔省小麦局说，韩国已经恢复进口该省生产的小麦，预计日本也将很快取消禁令。

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在加拿大食品检验署披露在阿省南部一个农场附近发现一些转基因小麦后，韩国和日本如临大敌，上个星期先后发布禁令，中止进口产自加拿大的小麦。日本还派出专家小组赶赴阿尔伯塔省实地考察。

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阿省小麦局说，经过严格的测试，没有发现转基因小麦被混入待售小麦的证据。

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日本每年进口150万吨加拿大小麦，韩国每年进口23万5千吨。

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转基因小麦被禁止商业种植。造成日韩恐慌的小麦长在阿省南部的一条公路旁。它们含有一种美国孟山都公司研发的抗除草剂转基因。

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（RCI with CP）

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