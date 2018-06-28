“细菌指纹” 新技术或可成为警方破案又一神器

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当年DNA技术的出现，为警方侦破案件提供的技术帮助可为划时代的。最近，美国伊利诺斯大学（University of Illinois) 的一项“病毒指纹”研究，很可能会为警方确认罪犯提供连DNA也无法做到的证据。

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该校博士生Jarrad Hampton-Marcell的研究发现，人体携带的细菌也是独一无二的，对罪犯留下的”细菌指纹”进行研究，或可确定很多个人信息。

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人体携带着各种微生物，如果把附着在一个人身体上的微生物全部集中在一起，可以达到五磅的重量 —— 比人的大脑重量略高。

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个人的细菌指纹是独一无二的，因为它和个人生活密切相关，包括你是否喝酒、各种食用的药物、是否有慢性病等等。

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而且，人会把身体微生物的痕迹留在所有你经过的地方，因为每个小时，会有3600个细菌细胞从人体脱落。也就是说，在案件发生的地方，罪犯遗留下的细菌指纹会为警方提供更多信息。

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Hampton-Marcell的这项技术就是由此入手。虽然目前还只是初步研究阶段，但他认为，假以时日，这项研究会如七八十年代出现的DNA那样，为警方提供又一破案神器。

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