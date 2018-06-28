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处方止痛药流入黑市只是问题的表面

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 28 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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大量处方止痛药流入黑市是让加拿大卫生部门头疼的问题，虽然采取了一些措施后这个问题有所缓解，但另一个问题却变得明显了，这就是近年来死于毒品过量的加拿大人数量猛升。

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处方止痛药

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加拿大广播公司的一个调查报道说，在2012年到2017年，加拿大医院和药店上报加拿大卫生部的止痛药丢失数量大幅度上升，这些丢失的止痛药中的大部分流入黑市、成为瘾君子们愿意付高价购买的毒品。

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Graeme Roy/Canadian Press

因为这些正规制药厂生产的止痛药剂量稳定、没有掺杂芬太尼等乱七八糟毒品的问题，被认为是相对安全的毒品。

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为了解决医院和药店止痛药大量丢失的问题，加拿大的药店普遍加强了安全措施，采用了延时开启的药品保险柜；加拿大2015年给医生发布了新的开处方止痛药的指导规则。这些措施对减少止痛药的丢失和流入黑市起了明显的作用。

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按下葫芦起了瓢

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比如在不列颠哥伦比亚省，近年来医生开出的处方止痛药大量减少，流入黑市的止痛药数量也相应减少。该省医院和药店上报丢失的止痛药数量从2015年的10万片/盒猛跌到2017年的5千片/盒，这与不列颠哥伦比亚省药店普遍使用延时开启药品保险柜有很大的关系。因为即便按照抢匪的要求解锁了保险柜，但保险柜不会马上打开；一般情况下劫匪等不到保险柜打开就跑掉了。

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但问题是瘾君子们不会由于有关方面加强了对止痛药的管理就突然戒除了自己的毒瘾，他们会寻找另外的毒品作为替代品。

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加拿大大城市街头既容易找到又很便宜的毒品是芬太尼、或者是掺有芬太尼、卡芬太尼的毒品；这些是十几个月来导致不少加拿大人毒品过量死亡的主要毒品。

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今年头四个月加拿大不列颠哥伦比亚省已经有5百人死于毒品过量，其中的绝大多数使用的是芬太尼或卡芬太尼毒品。而去年不列颠哥伦比亚省有1千5百人死于毒品过量。

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MacInnis 在做义工 / Craig Chivers/CBC News

浅尝容易、辄止难

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Dana MacInnis几十年前踢足球时损伤了腿部韧带，虽然经过手术治疗、但仍然需要止痛药来对付时不时到来的疼痛。医生给他开的止痛药逐渐失去了疗效，增加剂量和更换止痛药后仍然遇到同样的问题。

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Dana MacInnis决定尝试一下街头出售的止痛药，虽然他知道这样做有风险，但他告诉自己只是尝试一下、而且是浅尝辄止。

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Dana MacInnis说，对于初次尝试在街头购买毒品的人来说其实并没有太大的困难，只需要观察一段时间，看看哪些人在交钱、哪些人在供货，然后你过去一手交钱一手交货、找个没人的地方去吸食毒品就成了。

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第一次用毒品感觉不错，你对自己说这是最后一次。但过了几个周末你又去了街头，这次买了两天的剂量，因为你想今天用一次、明天再用一次，然后就再也不来了。

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但几个月以后你又去了，你对自己说隔了这么长时间了不会上瘾了；这次你买了三天用的毒品；就这么着不知不觉你就成了瘾君子。

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Dana MacInnis说，在黑市处方止痛药越来越少、价格越来越贵的情况下他开始尝试替代性毒品，这让他已经有三次差点由于毒品过量而送命。

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Dana MacInnis说他现在决心戒毒，一方面开始在街头安全注射中心做义工、一方面准备在医生的指导下开始美沙酮戒毒疗程。

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RCI with Tara Carman · CBC News

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