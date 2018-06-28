疼：加拿大人将感到关税战之苦

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加拿大和美国打贸易战、互相关税制裁的苦果最终要落在老百姓身上。

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加拿大消费者要做好准备，今后几个月购买割草机、洗衣机、冰箱、游艇等商品的价格会明显上升，因为加拿大为对付特朗普政府对加拿大进入美国市场的钢材和铝材征收惩罚性关税而对美国进入加拿大市场的一些消费品征收报复性关税，对美国制造的消费品征收高额关税会直接导致这些商品零售价格的上升、让加拿大消费者的利益受损。

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加拿大对美国一些商品的关税制裁将从7月1日开始生效。税率是对120种美国造消费品征税10%、对来自美国的钢材和铝材征税25%。

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一些商店老板估计，受关税制裁的美国产品的涨价幅度会在10%左右。

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加拿大市场销售的80%家用电器来自美国。

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虽然加拿大零售商对某些来自美国的商品可以寻找别国的替代供应商，但许多美国造的商品很难找到替代供应商，或者是即便找到他国的供货商、进货成本仍然会上升。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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