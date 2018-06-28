变调：加拿大央行暗示加息不急

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加拿大中央银行行长波罗兹星期三表示，在7月11日对加拿大利息率走向做出决定时会认真考虑加拿大和美国目前的贸易战和严格购房贷款的发放会对加拿大经济带来的影响。

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加拿大和美国互相实施惩罚性关税的贸易战一方面对向美国出口钢材和铝材的加拿大公司带来负面影响，一方面让不少来自美国的消费品价格明显上涨、限制了加拿大人的购买力。

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从今年一月份开始实施的银行等金融机构严格控制购房贷款审批和发放的措施限制了许多加拿大人的购房能力，让加拿大不少城市的房地产市场开始冷却。

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此外，美国总统特朗普与欧盟和中国等贸易巨头同时开打贸易战让世界经济蒙上了阴影，恶化了加拿大的出口市场。

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直到一个月前，加拿大金融市场专家们的共识还是，加拿大中央银行会在7月份的利息决策会议上宣布上调利息率0.25个百分点；最近市场分析家们纷纷调整预测，认为加拿大央行在7月份升息的可能性已经明显降低。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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