新斯科舍省将逐渐淘汰燃煤发电，多方共同努力减少对员工影响

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新斯科舍省是目前加拿大几个仍在使用燃煤发电的省份之一。随着拉布拉多的大型水电站即将建成，省电力局和电业工人工会已开始着手研究淘汰煤电会给当地经济和就业带来的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新斯科舍省目前有4座火力发电站，人们原来一直担心淘汰燃煤电力会不会像其他省份那样，造成工作岗位的消失，影响当地经济。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府已经设立了一个专门机构，研究由煤电向洁净能源过渡的潜在影响，协调安置原来在热电厂工作的员工。它的目标省份包括阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和新布伦瑞克省。联邦特别工作组这个星期已经抵达新斯科舍省，考察淘汰热电站的潜在影响， 并将在星期四晚上举行公开会议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该机构的共同负责人之一是加拿大劳工大会主席哈桑·尤斯夫（Hassan Yussuff）。 他说：“任何员工在面临工作中断时都会有压力。所以我们尝试以一种更加人性化的方式来实现过渡。有些事情说起来容易，但不一定容易实现。我们工作组的任务就是收集信息， 通过协调使过渡更加顺畅”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新斯科舍省的电力工人工会也是“国际电业工人兄弟会”成员，地区代码为1928。该组织的负责人吉米·斯伯诺格尔（Jim Sponagle）说： “这是一个逐渐淘汰的的过程，过渡期间我们会进行大量沟通，不会造成恐慌。热电厂的工人有的拿到遣散费，有的经过培训进入新能源行业，所以负面影响并不大”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，在过去的五年里，可再生新能源的出现只造成热电厂十几个岗位流失，预计未来十年的影响也不会更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新斯科舍省电力局首席运营官马克·塞得博托姆（Mark Sidebottom）表示，拉布拉多的水电站由于延期竣工，估计要到2020年才能发电。届时会将工作岗位的流失降到最低。电力局在增加可再生能源的同时，也会在一段时间内把煤电厂作为备用电源。他说：“我们有一套计划，正在与员工和工会密切合作，以确保工作岗位不会受到很大影响。例如，全省目前有300台风力涡轮发电机，也需要维修人员。热电厂退下来的员工经过培训即可承担维修工作”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada