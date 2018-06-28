BC省赌场已成“自助洗钱机”：独立调查报告

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去年9月，BC省政府委托前加拿大皇家骑警副专员彼得.哲曼（Peter German）对该省赌场的洗钱活动进行独立调查。他本周三（6月27日）公布了调查报告，毫不留情地批评有关管理部门和执法机构多年来拖沓、扯皮甚至内斗，任由大温地区的赌场长期以来成为“自助洗钱机”。

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“整个系统陷入故障”

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这份250页的报告题为《黑钱》（Dirty Money）。报告说，早在2011年就有报道披露大温赌场的洗钱活动。BC省政府负责监管赌场的部门在派人调查后也采取了一些预防措施，例如在赌场里使用现金替代品。但是这些措施在实行几年后被证明收效甚微。到了2015年，赌场监管机构的调查人员在对一家赌场的例行检查中惊讶地发现，这家赌场的客人在一个月内花了1350万加元现金买进筹码，大部分是20加元一张的钞票。这是走私毒品的人最喜欢用的面值。

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报告说，利用赌场洗钱的有犯罪团伙，有来自中国的赌客。后一类中有许多人的目的是通过这种方式把他们的资金从中国转移出来。

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有组织犯罪团伙的市场是公众

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哲曼说，长期以来的放任自流，使赌场洗钱的猖獗程度最后超过了现有法规和系统的解决能力。他在报告的最后提出48项建议，其中包括明确BC省彩票局的职责，要求赌场直接向联邦金融活动分析中心报告原始数据，设立更严格的现金额度，监管机构增加便衣行动等等。

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这些建议都是针对政府监管机构、警方和赌场的。但是哲曼也提醒说，有组织犯罪团伙能够生存，是因为它们的“产品”有市场。从它们手中购买违禁药物、仿制品、被盗物品和服务的是公众，也就是我们自己。

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在BC省，负责管理赌博业的是省彩票局（BCLC）。赌场是省政府在税收以外的最大宗收入，是福利、教育和医疗拨款的来处。因此可以想见，BCLC的首要目标是增加收入。哲曼的报告说，BCLC和“赌博服务提供者”之间的关系很复杂。

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加拿大在1989年把洗钱定为非法。自那以后，黑帮成员扛着大袋钞票走进银行的情景就绝迹了。他们必须另找门路。赌场这类有大量现金出入的地方最容易被利用。其他比较隐蔽但也比较慢的洗钱方式包括开饭馆、酒吧或电影院，因为这类生意不容易查核收入。

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独立的媒体对实行法治极为重要

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BC省司法部长大卫.伊比（David Eby）星期三说，哲曼的报告写出了过去十几年来BC省赌博业令人担忧的状况。尽管证据如山，但是有关官员长期以来对猖獗的洗钱活动采取睁一只眼闭一只眼的态度。

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他还说，大温地区的有组织犯罪，芬太尼毒品危机和高房价都和洗钱活动有关。

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他和哲曼都对加拿大媒体的调查记者表示感谢。他们在过去十年中坚持不懈地揭露此事，引起公众和政府的关注。哲曼说：“独立的媒体是实行法治的关键因素。”

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（RCI with CBC, Rhianna Schmunk，Jason Procter）

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