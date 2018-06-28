加拿大人的17项发明（二）：文胸、心脏起搏器、IMAX立体电影、互联网搜索引擎

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文胸（Wonder-Bra）

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虽然“奇妙文胸“ （Wonder-Bra）的叫法是1935年由一名美国人伊斯雷尔·皮洛特（Israel Pilot）创造的，但真正将这一称呼推广开来的则是加拿大人摩西•纳德勒（Moses Nadler）。他是蒙特利尔一家制作妇女紧身衣公司的大股东。

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纳德勒在1939年生产出有松紧吊带的文胸，并申请了专利。按照他申请的专利，两个英语词之间不再用连字符。

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后来皮洛特的专利在1955年到期，纳德勒在市场上争取到了“奇妙文胸”叫法的使用权。

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没过几年，另一名加拿大女士露易丝·普瓦里耶（Louise Poirier）又进一步改造了“奇妙文胸”，在胸罩的下面加了垫。她的新式文胸可以将妇女的胸部向上推，显得更美。这种型号为1300的文胸也被称作“梦幻上推”（Dream Lift），在1961年上市后大受欢迎。

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6. 心脏起搏器 （The pacemaker）

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根据两位多伦多心脏外科医生威尔弗雷德·比奇洛（Wilfred Bigelow）和约翰·卡拉汉（John Callaghan）的见证，世界第一台电子起搏器是加拿大工程师约翰·霍普斯（John Hopps）于1949年创造的。

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根据加拿大国家研究委员会的文献记载，“比奇洛博士认为，心血管疾病的药物治疗可以向前推进一步，即开胸心脏手术”。要做手术时，需要患者体温较低，以便减慢心脏跳动。而另一方面，他们的研究和实验发现，电脉冲可以刺激停止跳动的心脏恢复跳动。于是，他们找到电气工程师霍普斯为他们制造临床使用的起搏器。

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.霍普斯在1949年研究出第一台电子脉冲起搏器，随之引发更多人的兴趣。后来经过不断试验，1958年推出了第一款植入式起搏器。该设备用于治疗一名瑞典男士，他被抢救过来之后一直活到86岁。

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但当时的起搏器需要频繁充电。

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后来美国发明家威尔森·格雷特巴奇（Wilson Greatbatch）在1960年推出了使用汞和碘化锂电池运行的起搏器，增强了实用性和使用寿命，并成为标准的医疗设备。

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7. IMAX立体电影

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IMAX立体电影是由加拿大三位电影制片人于1967年发明的。他们是格雷姆·弗格森（Graeme Ferguson），罗门·克罗特（Roman Kroitor）和罗伯特·克尔（Robert Kerr）。

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此前，他们接到要求，为蒙特利尔67年世博会拍摄和制作大屏幕电影《迷宫》和《极地生命》。当时大屏幕意味著等于11个常规电影屏幕。这使他们意识到需要不同的设备，也构想出可以转动的观众座位。

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1970年，他们又被日本要求为其世博会制作电影。这几位加拿大人创立了Multiscreen公司，当时由富士公司提供财政支持，制作《老虎的孩子们》。 他们聘请了工程师威廉姆·肖（William Shaw）帮助他们研制能拍摄最大影像所需的摄影机 – 简称IMAX。后来在70年世博会上放映了有史以来第一部IMAX立体电影。

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8. 互联网搜索引擎Archie

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世界上第一个互联网搜索引擎名叫Archie（是英语文献一词的简化）。它是由蒙特利尔麦吉尔大学的阿兰·埃姆塔吉（Alan Emtage）在1989年创建的。

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埃姆塔吉1964年出生于巴巴多斯，1983年19岁时入读麦吉尔大学，1987年在计算机科学本科毕业后，开始硕士学位课程。他1986年参加了一个学校的研究小组，并将互联网连到了加拿大东部。

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1989年，埃姆塔吉参与计算机学院计算机的系统管理工作。由于每天都要手动执行相同的文件传输任务，他就编写了一套程序，让计算机在夜间搜索需要的档案。后来又吸引了其他早期的大学互联网用户，并于1990年开放供公众使用。

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后来埃姆塔吉又成为国际互联网协会的创始会员之一，并创建了几个互联网项目小组。他后来成为纽约电脑技术公司技术总监， 1997年在国际互联网协会一个典礼上，被列入互联网名人堂。

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