澳大利亚胜诉：世贸的烟盒裁决可能影响到加拿大法规以及其他产品包装

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界贸易组织星期四（6月28日）做出裁决，驳回了古巴、印尼、洪都拉斯和多米尼加共和国对澳大利亚香烟包装法律的投诉。裁决说，澳大利亚的法律有助于减少吸烟，从而改善公众健康。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

投诉方认为香烟包装法律可以用其他同样有效的措施代替，并宣称这项法律侵犯了烟草公司的商标，损害了知识产权。世贸裁决也予以驳回。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些国家禁止香烟广告，并规定烟盒上必须有醒目的关于香烟危害健康的警告。但是澳大利亚2010年制定的法律更进一步，禁止在烟盒上印烟草公司的商标，香烟的牌子只能用正楷小字印刷，烟盒颜色只能是橄榄绿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

古巴等国认为澳大利亚的规定是非法贸易壁垒，并且让香烟包装变得很容易仿造。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世贸组织今天的裁决为加拿大等国实行同样法律铺平了道路，并且有可能影响到酒和垃圾食品的包装。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国、法国、挪威、匈牙利、爱尔兰和新西兰已经开始实施“香烟简朴包装”法律。加拿大通过了同类法律，但尚未生效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Thomson Reuters, CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada