美国马里兰州一报社发生枪击案，至少5人丧生

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星期四下午在美国马里兰州首府安纳波利斯市，一名枪手闯进当地《首府公报》（Capital Gazette）的新闻室，向报社员工开枪。警方证实有5人丧生，至少3人受重伤。枪手是一个白人成年男性，已被捕。

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该报负责法庭和罪案报道的记者戴维斯（Phil Davis）说，他和许多同事躲在办公桌下面，周围有人中枪倒下，那种感觉如同身处战区。

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当地官员Steve Schuh在接受CNN采访时说，警方在枪响90秒钟之内赶到，行动迅速，处理方式非常专业。警察和枪手之间没有发生枪战。

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目前尚不清楚枪手动机。但是一个前中情局调查人员分析说，他的行动似乎没有经过周密计划，也不像是一个经过专门训练的杀手。

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《Capital Gazette》是一家主要报道当地新闻的地方报纸，和当地社区和居民关系紧密。

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（RCI with AP. CNN）

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