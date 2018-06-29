法官裁决魁北克禁止遮脸法律侵权

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魁北克省政府在省议会通过的要求公民必须露出脸部才能接受公共服务的法律被法官裁决侵权，这已经是法庭第二次裁决暂停执行这一法律条款。

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争议

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据加拿大广播公司报道，魁北克省自由党政府推出的被称为宗教中立法案的第62号法案在起草和辩论期间就有很大争议，在省议会投票通过成为法律后仍然不断受到法庭挑战。

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维权组织抨击魁北克省政府推出的这一法律是对穆斯林女性和伊斯兰教的明显歧视。

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第10条款

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星期四魁北克省高等法院法官Marc-André Blanchard裁决说，62号法案第10条款，即有关不得遮盖脸部的条款，违反了加拿大人权宪章和魁北克人权宪章赋予的宗教和信仰自由；如果按照计划在7月1 日开始生效，则会对穆斯林女性的权益带来不可弥补的伤害；因此他下令暂停执行62号法案的第10条款，直到有关该法案第10条款的法庭挑战的庭审和裁决过程结束为止。

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这已经是62号法案第10条款第二次被法庭裁决侵权。

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穆斯林女性

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2017年12月，魁北克省高等法院法官裁决说，魁北克省政府必须先拿出如何落实其在公共场合不得遮盖脸部才能得到公共服务的法律条款指导细则，否则该法案由于涉嫌侵权而不能成为法律。

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魁北克省政府在今年5月份推出了62号法案第10条款的执行细则，同意在特定情况下可以让穆斯林女性在公共场合遮盖脸部；并把判断什么属于特定例外情况的权力下放给具体提供公共服务的机构，要求每个提供公共服务的政府机构要有专人负责做出这方面的判断和决定。

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例外

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魁北克省司法厅厅长Stéphanie Vallée强调，对穆斯林女性要准许其在公共场合得到公共服务时继续遮住脸部的要求需要根据具体情况进行具体处理。这位魁北克省司法厅长举例说，如果一位穆斯林女性真诚的相信在公共场合露出脸部违反了其宗教信仰，而且其平常每天都穿蒙头盖脸的服装、而不是为了获得特殊的方便才在公共场合遮盖脸部，这就可以属于例外情况。

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但维权团体抨击该执行细则仍然对穆斯林女性的着装自由做出了太多限制，实际上禁止她们在公共场合、在自己选择的时刻穿蒙面长袍、戴蒙面头巾，或者是禁止她们得到公共服务；等于是要求穆斯林女性在按照自己的宗教信仰着装和获得公共服务之间做出选择。

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对于魁北克省高等法院法官Marc-André Blanchard的裁决，魁北克省司法厅长Stéphanie Vallée的办公室表示省政府正在研究上述裁决，省政府有三十天的时间决定是否对该裁决提出上诉。

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RCI with Benjamin Shingler · CBC News

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