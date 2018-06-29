加拿大参加五国联盟追查海外逃税

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加拿大与美国、英国、澳大利亚和荷兰组成海外追税组织 Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称J5。

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这个组织的任务除了追查海外逃税行为之外、还负责追查洗钱、金融诈骗、网络金融犯罪等行为。

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参加J5组织的5个国家将分享信息和破案线索、尝试新的追税办法、并协调破案行动。

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英国国税局反诈骗机构负责人Simon York指出，在逃税、骗税和洗钱犯罪行为日益国际化、复杂化和高科技化的情况下，与国际伙伴国密切合作对付金融犯罪活动是至关重要的。

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这个星期J5成员国在加拿大蒙特利尔举行了会议，不过作为东道主的加拿大国税局并没有透露会议的主要议事日程。

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去年11月，西方国家合作与发展组织OECD呼吁成员国加大力度打击逃税、避税的犯罪行为。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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