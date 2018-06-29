这个问题若解决加拿大联邦赤字立马消失

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据加拿大广播公司报道，加拿大国税局首次测算并公布了tax gap “税差”；也就是在所有纳税人都缴纳自己应交的税的情况下联邦政府应该得到的税款和联邦政府实际得到的税款之间的差额。

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根据国税局的测算，加拿大纳税者通过把2405亿加元的资金转移到海外账户的办法每年向加拿大政府少缴纳的税金高达30亿加元。

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此外，加拿大投资者还购买了4290亿加元的海外资产，比如海外不动产、外国的股票、债券。这些海外资产中大部分是在美国和中国。

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不过有些机构认为国税局的“税差”估算数字过于保守。有的机构的测算显示，有钱人海外避税行为让加拿大联邦政府每年损失多达2百亿加元的税收收入。

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加拿大非政府的公平纳税组织Canadians for Tax Fairness对于加拿大“税差”的测算数字属于中间水平，其测算结果显示加拿大联邦政府由于有钱人的海外避税行为每年损失50亿到70亿加元的税收收入。

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最近几年媒体多次曝光的有钱人和公司把巨额资产存入海外避税天堂账户的问题引起了加拿大民众的普遍不满。

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如果把海外避税行为和国内逃税行为都包括进去，加拿大国税局根据2014年的资料测算的“税差”数字是至少146亿加元，等于5.3%的加拿大联邦税收。换句话说，如果这些应收的税都收上来，则加拿大联邦政府明年的预算赤字可以变成零。

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RCI with Zach Dubinsky · CBC News

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