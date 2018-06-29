周末网络广播（2018年6月25日 – 28日）

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听众朋友好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们介绍这个星期的几篇报道。

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除了性侵还有欺凌：皇家骑警面临内部员工11亿加元集体诉讼（方华）

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加拿大联邦警察皇家骑警正面临一项内部雇员的集体诉讼，指控皇家骑警管理层在过去几十年中对联邦警察内部严重的欺凌文化放任不管，导致成千上万名警官、雇员受到身体和心理上的折磨，对他们的工作和生活造成严重而长期的负面影响。此诉讼要求的赔偿金高达11亿加元。

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睡在大象身边的加拿大：加美领导人关系与加美关系（吴薇）

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加拿大已经拟好一份反制美国关税的商品清单， 因为美国从7月1日起就要对加拿大开征关税了。加拿大和美国这两个老邻居，在漫长的双边关系史上并不总是能和谐相处。已故加拿大总理老特鲁多（Pierre Trudeau）1969年在美国全国媒体俱乐部演讲时曾形容说：“跟你们做邻居就像在一头大象身边睡觉。不管这个庞然大物多么友好，多么平和，它哼一声或动一动，都会影响到我们。

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硅谷共享滑板车大战兴起。是噱头还是共享交通的未来（沈二）

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美国科技类博客TechCrunch报道，电动滑板车已成为初创企业和创新的新热门领域。 已经出现共享经济参与公司个个都想插一手的趋势。

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加拿大军人进入马里参加危险维和行动（方华）

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加拿大派驻非洲国家马里的维和部队先遣队已经进入马里，这是加拿大近二十年来首次派军队参加新的海外维持和平行动。

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卢旺达一位小难民在加拿大找到母亲和家（吴薇）

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1994年，种族大屠杀在卢旺达和南邻布隆迪蔓延。19岁的布隆迪医科学生普拉西德.鲁拔巴扎（Placide Rubabaza）失去了父母，只身逃亡。那年冬天，他辗转来到加拿大。在安省伊利堡，一个好心的移民官见他只会说法语，就把他带到帕特里夏帮助创办的“北方之家”收容中心。从此不仅有了新家， 还有了一位加拿大母亲。

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感谢收听这一期的加广“周末网络广播”。

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