加拿大政府拨款20亿加元帮助本国钢铝业，同时公布对美国商品征税清单

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加拿大外长弗里兰德：“我们不会加剧贸易战，但我们也不会后退。”

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星期五（6月29日）中午在安省汉密尔顿市，加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）和两位主管经济、就业的部长公布了将自7月1日开始实施的对美国商品征税的最新清单。他们同时宣布，联邦政府将拨款20亿加元，用于资助因美国高额关税受损失的钢铝企业和因此失业的工人。

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选在汉密尔顿宣布加拿大政府的对等关税反击措施和对企业的扶助，是因为这里是加拿大钢铝材工业重镇。美国政府向加拿大钢材和铝材分别征收25%和10%的关税，汉密尔顿是受打击最重的地区之一。

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对钢铝业工人的帮助包括把“工时分享协议”的有效期增加一倍，达到76周。所谓工时分享，指的是在企业遇到暂时困难时，为了避免裁员，工人减少上班时间，用失业金补贴一部分收入。此前加拿大政府也曾把森林工业的工时分享协议有效期增加38周。

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加拿大政府对钢铝材工业的20亿加元资助还将用在向受损失的企业提供流动现金支持，增加对各省就业培训项目的拨款，并帮助企业开辟新的出口市场等方面。加拿大出口发展局和商业开发银行也将为帮助钢铝材企业拨出专款。

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根据政府统计数据，加拿大全国的钢铝材企业共雇用23000多名员工。

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被征税的美国商品清单略有改动

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5月31日，在美国政府宣布对加拿大钢铝材征收高额关税几个小时后，加拿大政府公布了“以一元还一元”的对等征税清单，并向公众征求意见。今天公布的最新产品清单略有增减，总值仍然是166亿加元，将在星期天7月1日生效。

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在星期五的新闻发布会上，弗里兰德再次申明加拿大政府的立场：以国家安全为由对加拿大钢铝材征收高额关税是荒谬的，伤害性的，违反世贸规定的。“我们不会加剧贸易战，但我们也不会退让。”

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CBC记者说，尽管弗里兰德在回答记者问题时表示乐观，但是从“工时分享协议”的增加时间以及帮助企业“多元化出口”的措施来看，加拿大政府是在准备打一场持久战。

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特朗普已经威胁说，如果加拿大敢反击钢铝材关税，他就要向加拿大汽车工业征收高额关税。现在加拿大反击关税生效在即，特朗普当然不会默不作声。弗里兰德等人必须准备好下一轮反击。

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加美关系专家：加拿大和美国的消费者在为政治付出代价

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加美关系专家、威尔森国际学者中心负责人劳拉.道森（Laura Dawson）在接受CBC采访时说，两国互征高额关税，付出代价的是消费者和进口商。如果美国下一步对加拿大汽车工业征高额关税，加美市场上的汽车价格会应声上涨6000到7000加元。

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她说，因为美国11月份要举行中期选举，所以特朗普要摆出不惜与盟友开战的强硬姿态来吸引选民。加拿大和美国的消费者实际上在为一个政治目的付出经济代价。

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不过，同样因为这场中期选举，她对这场关税大战是否会无休无止的打下去表示了谨慎的乐观。

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（RCI with CBC，Catharine Tunney）

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