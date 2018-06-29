加拿大最大移民欺诈案主角90万罚款未交，又面临民事诉讼

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加拿大历史上最大的华人移民公司造假舞弊案虽然法庭早已判决，但围绕此案的争议一直存在。包括对主犯王迅的假释，罚款如何追回，以及涉案客户的不满。

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加拿大广播公司星期四报道，在2015年被判处7年有期徒刑的王迅实际已经出狱，回到自家豪宅。而放他出狱是加拿大假释委员会在去年11月的决定。

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假释委员会的公告说，他们注意到王迅已将所有资产转让给他的配偶，想以此逃避加拿大税务局的罚款，也知道他还没有支付所欠的90多万元罚款，但考虑到他在监狱里的表现，和出狱后没有暴力犯罪的危险，所以服满三分之一的刑期“出狱”是“适当的”。

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49岁的王讯拥有两家移民咨询公司，New Can Consulting和Wellong International Investments Ltd.。这两家公司不仅为1600人申请永久居留，还为其中一些人提供假的入境记录、假工作证明，以满足对新移民的居住要求。

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在2015年审判期间，法院查出王迅运作的两家移民公司从2006年到2013年收入达上千万元，有严重的逃税行为。法庭判处两项罚款：欺骗税局罚款730,837美元，欺骗联邦政府罚款187,901.24加元 – 总计近92万元。

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王讯曾向保释委员会承诺会抵押房屋缴交罚款。但7个月过去了，CBC记者查看了省房产交易记录网站，上面并没有王迅抵押房子记录。当记者向加拿大税局查询时，税局也拒绝透露王是否已经支付了罚款，说这涉及隐私权问题。

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至于因王迅造假而受到影响的1677名客户，有1081人面临被驱逐出境和已经离开加拿大，即使已经获得加拿大公民身份的221人也将被剥夺身份。

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虽然王迅的客户中有252人自愿放弃了永久居留权或公民身份，但有一些人仍想留在加拿大。其中一位姓耿的女士就称，她不知道王迅从事了违法活动，也不是他的同谋。她已聘请了律师，准备起诉王迅。

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