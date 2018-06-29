入关时瞒报海外购买的奢侈品，新斯科舍省夫妇付出高昂代价

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新斯科舍省的一名男子星期四在省法院承认有罪，因为从国外旅行回来时企图向海关瞒报带回的三件首饰。

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这名50岁男子名叫布莱尔·马特尔（Blaire V. Martell）, 住在布雷顿角的Rockdale。

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根据加拿大边境服务局提供的消息，马特尔和他的妻子穆里尔（Muriel）3月24日抵达哈利法克斯国际机场，他们是出国旅行4个星期回来。在入境申报单上，这对夫妇填写的带回国的商品价值不足300加元。

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但边防人员在搜查他们的行李时，发现了三件价格不菲的首饰， 包括一枚手镯和两枚戒指， 估计价值约3.5万加元。马特尔承认这些首饰是在加勒比邮轮上购买的。

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马特尔被捕，他和妻子被控未能如实申报想带入境的货物，作出虚假陈述，逃税和走私多项罪名。在进入刑事调查程序后，两人被释放。

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法庭在马特尔认罪之后，进入单一认罪程序，撤销了对他的其余指控。最后判处马特尔缴交7,500加元的罚款。如果他想要回被没收的首饰，还需向加拿大边境服务局支付17,334加元的民事罚款。

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就是说， 这对夫妇买了价值3.5万加元的首饰， 就因想逃税现在总共要交近2.5万元的罚款。

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加拿大边境服务局区域总监多米尼克·马利特（Dominic Mallette）在新闻发布会上表示。“这个案例可以使那些在国外购买了珠宝首饰却不想缴纳关税的人清楚意识到，他们的行为会面临严厉的惩罚”。

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