安大略省进入新时代：新省长道格.福特宣誓就职

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星期五（6月29日）上午，安大略进步保守党领袖道格.福特（Doug Ford）宣誓就职，成为该省第26任省长。这是安省进步保守党近十五年来首次成为执政党。

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福特的内阁有21名成员。他们也在今天上午逐个宣誓就职。主持就职仪式的是安大略省督道兹韦尔（Elizabeth Dowdeswell）。她说，这是安省历史和生活中的重要时刻。投身公职是一种高尚的努力，未来将会有快乐和满足，也会有面临挑战的时刻。

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2003年10月，安大略自由党领袖麦坚迪（Dalton McGuinty）当选，此后安省一直由自由党执政。直到今年6月7日省选，韦恩领导的安省自由党大败，仅赢得7个议席，失去了议会官方政党的地位。福特领导的进步保守党赢得124个议席中的76个，稳占多数。这意味着他今后在推行自己的政策时可以不受反对党掣肘。

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（RCI with CBC News, Mike Crawley, Andrea Janus）

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